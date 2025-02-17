«Нацистские выходки». В Госдуме оценили отрицание Каллас гибели мирных россиян в ходе СВО

Главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, которая сказала, что среди жертв украинского конфликта нет мирных россиян, следует покаяться за свои высказывания. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Предлагаю Кае найти в себе мужество и публично извиниться за ее нацистские выходки, оскверняющие память мертвых, и покаяться перед живыми», — сказал он.

По мнению парламентария, Каллас является политиком, олицетворяющим сплотившую последователей нацизма Европейскую демократию. Среди таких деятелей «жестокость и невежество стали нормой».

«Поэтому от политиков, вызывающих у простых европейцев неподдельный испанский стыд, стараются дистанцироваться и не хотят видеть их ни за одним столом переговоров по мирному урегулированию, как правило, ими же спровоцированных военных конфликтов, — добавил Шеремет.

Накануне Кая Каллас в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в украинском конфликте якобы не гибнут мирные граждане России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сказала, что из подобных заявлений можно сделать вывод, что лидеры Европейского союза избрали ложь своей официальной позицией. А это «подрубает под корень» их надежды получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта.