Каллас заявила об отсутствии погибших от ударов ВСУ женщин и детей в России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в украинском конфликте якобы не гибнут мирные россияне. Видео с ее выступлением опубликовано на официальном сайте мероприятия.

«Когда речь заходит об Украине и России, то разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские дети и женщины не умирают», — заявила дипломат.

По мнению Каллас, речь идет только о гибели российских бойцов, которые находятся на «чужой территории». Также глава дипломатии ЕС призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы оказывать помощь Украине.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что в течение 2024 года из-за ударов украинских националистов ранения получили 4398 мирных жителя России, еще 785 погибли. Мирошник подчеркнул, что среди жертв украинской агрессии 50 детей.