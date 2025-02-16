«Есть еще резервы низости». Захарова ответила отрицавшей гибель мирных россиян Каллас

Слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что мирные жители России не гибнут в результате украинского кризиса, являются откровенной ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости», — написала она.

Захарова добавила, что из подобных заявлений можно сделать вывод, что лидеры Европейского союза избрали ложь своей официальной позицией. А это «подрубает под корень» их надежды получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Каллас сказала, что среди жертв украинского кризиса якобы нет мирных граждан России. По ее словам, российские дети и женщины не умирают в результате боевых действий в отличие от граждан Украины.