После освобождения Курской области бойцы ВС России продолжат громить украинских боевиков и на других участках фронта. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!» — написал политик.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что ВС России в освобожденном регионе бились не только с киевским режимом, но и с глобалистами.

Вторжение ВСУ на российские земли продлилось больше восьми месяцев. Операция по освобождению Курской области завершилась 26 апреля. С докладом об этом перед Владимиром Путиным выступил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.