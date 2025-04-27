В Курской области ВС России сражались не только с киевским режимом, но и с блоком глобалистов. Об этом РИА «Новости» сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Это была битва не только против Украины, это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну», — сказал он.

Поддубный отметил, что в пользу формирований киевского режима работали вся мощь разведывательного сообщества западного мира и военно-промышленный комплекс стран НАТО.

По словам военкора, российским бойцам удалось одержать победу благодаря умению и военной хитрости, которая была отлично продемонстрирована в операции «Труба».

Операция по освобождению Курской области от ВСУ успешно завершилась 26 апреля 2025 года. Вторжение украинских боевиков на российскую территорию продлилось восемь месяцев и 20 дней.