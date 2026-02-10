Бойцы «Азова»* совершают суицид на линии боевого соприкосновения и пропадают пачками — по данным российских силовых структур, в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропали без вести 124 военнослужащих. Что происходит с националистическим формированием — в материале 360.ru.

Самоубийства в «Азове» Двое военных из нацбатальона «Азов»* наложили на себя руки на Константиновском направлении в зоне специальной операции. Бойцы покончили с собой, когда по их позициям открыли огонь с двух сторон. «Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил удары по азовцам. Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату [услышали]: сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — рассказал комбат 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок. По его словам, раньше под Константиновкой были и другие представители «Азова»*, которые базировались в районе Клебан-Быкского водохранилища. В результате давления со стороны ВС России националисты сбежали с позиций, оставив вместо себя подразделения теробороны. Те уже «особо воевать не хотят».

Фото: РИА «Новости»

Исчезновения азовцев После вступления в «Азов»* более 120 украинских военных пропали без вести. «В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропали без вести 124 военнослужащих», — сообщил источник РИА «Новости». Командир бригады Владимир Фокин возложил ответственность за исчезновение личного состава на командиров подразделений.

Фото: РИА «Новости»

Жалобы на командиров Украинский военнопленный Андрей Прытов рассказал, как бойцы нацбатальона по приказу бежали через минное поле. «Дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на мины, на которых некоторые подрывались», — отметил он. Одну из позиций Прытов обнаружил полностью разрушенной. Восстановительные работы велись всю ночь, чтобы избежать ударов. По словам военного, он сдался в плен, когда его одного отправили восстанавливать эту позицию за поддержку раненых. ВС России эвакуировали его в безопасное место и оказали медпомощь. Экс-заключенные в ВСУ дрались из-за нехватки еды на позициях «Азова»*, делился Прытов.

Фото: РИА «Новости»

Боец Александр Федотов из 3-й отдельной штурмовой бригады нацбатальона заявил, что сожалеет об участии в формировании.

Я не хочу жить в националистическом государстве, я не хочу приспосабливаться под них, мне это противно, мне от этого тошно. И за это я прошу у вас прощения, я чувствую себя виноватым. Александр Федотов

Одна из главных целей СВО Националистические формирования считают себя «элитой» ВСУ и регулярно совершают преступления против мирных жителей. Но нацбаты — одна из главных целей ВС России в зоне СВО. Участниками таких формирований становятся не только украинцы, но и уроженцы других стран, в том числе России. В основном туда вливаются нацисты всех мастей с постсоветского пространства и дальнего зарубежья. «Почему они туда идут? Эти батальоны чаще не занимаются штурмовыми действиями, а выполняют роль полевой жандармерии или заградотрядов. Они стоят на второй линии и следят, чтобы обычные части ВСУ не отступали со своих позиций. По сути, их роль в том, чтобы заставлять других украинцев воевать», — объяснял ранее военный эксперт Александр Перенджиев.

Фото: РИА «Новости»

Сколько националистов осталось у ВСУ За время СВО националистические батальоны на Украине значительно поредели. Молодежь используют как пушечное мясо для прикрытия ветеранов, тогда как бывалых стараются беречь. По данным на 2024 год, украинские силовые структуры насчитывали около трех десятков нацбатальонов. «Но многие находятся в тылу, в так называемом резерве наступления. На них возлагается задача умиротворять население, которому уже осточертели президент Владимир Зеленский и его шайка», — рассказывал военный аналитик Александр Шарковский NEWS.ru. Для восстановления численности командование ВСУ нередко переводило в нацбаты военных из обычных подразделений. Дальнейшая судьба «элиты» довольно туманна — киевский режим попросту не знает, что с ней делать. *Запрещенная в России террористическая организация.