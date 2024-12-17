НАТО займется военной помощью ВСУ вместо США

НАТО взял на себя функции США по координации помощи Украине. Такая перестановка указывает на более непосредственное участие альянса в конфликте, сообщило агентство Reuters.

«Североатлантический альянс взял на себя координацию западной помощи Украине. <…> Этот шаг, сделанный после задержки в несколько месяцев, предоставил НАТО более непосредственную роль в конфликте», — отметили в публикации.

При этом от блока не будут требовать отправки в зону спецоперации собственных военных. По словам источника издания, таким образом НАТО хочет «защитить механизм поддержки» от дальнейших шагов избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец не поддерживает военную помощь ВСУ, поэтому после его инаугурации Киев может ее лишиться.

Действующая администрация США выделила Украине военную помощь на сумму 500 миллионов долларов. В нее вошли боеприпасы и оборудование для защиты от биологического оружия.