Зеленского привели в ярость идеи о переговорах по Украине

Меркурис: Зеленский в ярости из-за инициатив России, США и Венгрии о переговорах

Президент Владимир Зеленский пришел в ярость из-за поиска дипломатических решений в украинском конфликте. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала Duran.

Он отметил, что разные страны должны сообща готовить совместный подход к поиску решения по украинскому конфликту. Речь идет о России, США и Венгрии.

«Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского — он в ярости», — отметил эксперт.

Меркурис напомнил, что украинского президента разозлило предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на Рождество. Такую же реакцию вызвали слова о масштабном обмене пленными.

В ответ на инициативу Зеленского раскритиковал венгерского политика, отметив, что тот «вышел за рамки». А потом заявил, что не допустить участия Орбана в потенциальных переговорах с Россией.