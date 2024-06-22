«НАТО бомбит женщин и детей». Американский офицер застал обстрел Белгорода ВСУ

Экс-офицер армии США Беннет: НАТО бомбит женщин и детей в Белгороде

Фото: РИА «Новости»

Среди свидетелей обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины оказался офицер армии США в отставке Скотт Беннет. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Женщины, дети — все бегут в укрытие. Вот кого бомбит НАТО — женщин и детей, детские коляски», — прокомментировал он обстрел.

По словам Беннета, сам он находился рядом с укрытием и снимал, что происходит в Белгороде во время очередного обстрела. На кадрах видно, как жители направлялись в убежища. Большую часть из них составляли женщины с детьми.

В субботу, 22 июня, в белгородском селе Салтыково во время обстрела со стороны ВСУ погиб местный житель. Мужчину поразил выпущенный ВСУ снаряд.

В этот же день в небе над Белгородом средства ПВО сбили несколько воздушных целей. В районе поселка Дубовое повреждения получили крыши двух частных домов. Почти два десятка автомобилей посекло осколками.

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