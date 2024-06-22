Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду

Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

ВСУ обстреляли Белгород днем 22 июня. На подлете к городу сбили несколько воздушных целей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе, по данным главы области, после отражения воздушной атаки в районе поселка Дубовое загорелась трава. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В населенном пункте повредило крыши двух частных домов и посекло осколками 17 автомобилей. Помимо этого, три машины пострадали в селе Таврово.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.

В 11:32 губернатор публиковал данные о новом объявлении ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Примерно через 20 минут сигнал отменили.

До этого ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекине и Шебекинском округе. В 09:38 Гладков объявил об отмене опасности.

Затем в 10:58 в Белгороде и Белгородском районе снова сообщили об опасности с воздуха. Жителей призвали спуститься в подвалы.