Наступление российских сил в Курской области оценили на Украине

Зеленский заявил о попытках российских войск оттеснить ВСУ в Курской области

Проникшие на территорию Курской области украинские военные удержали определенные рубежи после наступательных действий российских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский лидер Владимир Зеленский, оставив комментарий под своим видеообращением.

«Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — сказано в тексте заявления.

Министерство обороны России в своей последней сводке о ситуации в Курской области сообщило, что с начала проникновения на территорию региона ВСУ потеряли 22,3 тысячи человек личного состава и 150 танков.

В ведомстве уточнили, что за сутки добровольно сложили оружие и сдались в плен семь украинских военных.

Генерал спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в минувшую пятницу, 11 октября, заявил, что российские силы выдавили противника из 19 населенных пунктов в Курской области и продолжили свое продвижение.