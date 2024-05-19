Наступление армии России довело ВСУ до отчаяния | 360°

19 мая 2024, 20:17
Наступление армии России довело ВСУ до отчаяния
Эксперт Меркурис: давление российских войск на фронте вызвало отчаяние у ВСУ
Наступление российских войск под Харьковом доводит украинских боевиков до отчаяния. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на фронте наблюдается нестабильная обстановка, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации», — отметил Меркурис.
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Он уточнил, что численность украинских войск заметно сократилась, солдат намного меньше, чем в российских подразделениях в зоне СВО.
По словам Меркуриса, на Украине перестали верить, что новая мобилизация обеспечит ВСУ достаточным числом новобранцев.
Тем временем в Минобороны России сообщили об успешном продвижении военных группировки «Север» в глубину обороны ВСУ под Харьковом. Бойцы уничтожили 230 украинских солдат и технику «Иностранного легиона».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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