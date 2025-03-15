«Настоящий котел». Более 100 боевиков ВСУ попали в кольцо к западу от Суджи

Российские военнослужащие окружили подразделение ВСУ численностью более 100 человек на западе Суджи в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным Витязь.
«По ним работает артиллерия. Настоящий котел. Никто не выйдет», — сказал он.
Минобороны сообщило об освобождении Суджи в четверг, 13 марта. Кроме города ВС России взяли под контроль поселок Меловой и примыкающую к районному центру с юга слободу Подол.
Российская группировка войск «Север» накануне освободила в Курской области населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Саперы уже приступили к разминированию освобожденной от украинских боевиков части российского региона.
Накануне президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить Курскую область.
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