«Настоящее чудо». Сапер рассказал о залетевшем в машину FPV-дроне ВСУ

Российский сапер рассказал, как в машину влетел и не взорвался FPV-дрон ВСУ

Украинский FPV-дрон залетел на ходу в автомобиль «Урал» с группой разминирования, но чудом не разорвался. Об этом РИА «Новости» рассказал сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый.

ЧП произошло во время выполнения задачи в Авдеевке в ДНР. Дрон-камикадзе залетел в машину саперов прямо на ходу.

«Приземлился FPV-дрон, но не взорвался. Был заряжен. Он (оператор дрона ВСУ — прим. ред.) сменил цель, летел на блокпост, а тут увидел наживочку пожирнее и решил „занырнуть“. Залетел ровно прямо внутрь, где все мы сидели, все наше подразделение. Он не сработал, вот это было настоящее чудо», — рассказал Круглый.

Сапер отметил, что у всех бойцов подразделения, кто ехал в той машине, этот день считается вторым днем рождения.

Сапер с позывным Толстый провел два месяца в одиночестве на необитаемых островах Днепра. По словам бойца, он выполнял поставленную задачу. После ранения он перевелся на должность повара и теперь кормит сослуживцев вкусной едой.