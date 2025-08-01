Боец с позывным Толстый провел 2 месяца на необитаемых островах Днепра
Стрелок-сапер 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады с позывным Толстый провел 63 дня в одиночестве на необитаемых островах Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
За это время военнослужащий пережил множество обстрелов со стороны противника.
«Задача была поставлена. Ее и выполнял. Выбора в такой ситуации попросту нет», — сказал он.
После получения ранения стрелок перешел на должность повара. По его словам, он старается всегда готовить вкусную еду для своего подразделения. Например, раз в неделю самостоятельно лепит пельмени.
Ранее стало известно, что российский боец с позывным Куст в одиночку зачистил лесополосу у Темировки от ВСУ.
Серпухов присоединился к сообществу наукоградов России
Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Самые богатые россияне стали еще богаче
Реанимационное отделение областной больницы в Подольске реконструировали
Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на торговые помещения в Херсонской области
Жители Бронниц не могут найти управу на соседку: 8 лет она выгуливает в квартире собак
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте