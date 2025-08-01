Боец с позывным Толстый провел 2 месяца на необитаемых островах Днепра

Стрелок-сапер 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады с позывным Толстый провел 63 дня в одиночестве на необитаемых островах Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

За это время военнослужащий пережил множество обстрелов со стороны противника.

«Задача была поставлена. Ее и выполнял. Выбора в такой ситуации попросту нет», — сказал он.

После получения ранения стрелок перешел на должность повара. По его словам, он старается всегда готовить вкусную еду для своего подразделения. Например, раз в неделю самостоятельно лепит пельмени.

Ранее стало известно, что российский боец с позывным Куст в одиночку зачистил лесополосу у Темировки от ВСУ.