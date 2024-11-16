Последнее прости. Шольц попытался спастись звонком Путину, но у власти не останется

Оказавшийся на грани увольнения Олаф Шольц впервые за два с лишним года позвонил Владимиру Путину и заявил о решительной поддержке ВСУ, после чего призвал российского лидера «быть готовым» к переговорам по Украине. До этого канцлер ФРГ, несмотря на открытость России к контактам, на эти контакты не шел. Глава немецкого правительства чувствует, что его рейтинги в стране с грохотом обвалились, и теперь всеми силами пытается зацепиться за власть. Однако ни громкие заявления, ни звонок Путину эту власть за ним не сохранят — в следующем году в Германии будет новый канцлер. А до Шольца больше никому нет дела — ни в Европе, ни за океаном.

Шольц задушил экономику Германии Возглавляемое Шольцем правительство с первых дней поддержало антироссийский курс Запада. Германия присоединилась к многочисленным санкциям, чем серьезно усложнила себе жизнь: цены на энергоносители взлетели, производства начали закрываться. О последствиях такой политики Шольца предупреждали неоднократно, однако он предпочитал следовать политике Штатов. Однако европейские санкции в целом шли опережающими темпами в сравнении с антироссийскими ограничениями США, объяснил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, отказ от энергоносителей из России сделал Европу зависимой от тех же Штатов и арабских государств. Выросли цены на газ, СПГ и нефть, что повлекло закрытие крупных химических производств в Германии. Пострадал даже металлургический сектор экономики, убытки понесли автопроизводители.

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«В результате немецкие предприятия, которые располагались в Германии, оказались неконкурентоспособными <…> Отсюда возникает замедление темпов экономического роста, недовольство населения. Сейчас серьезная угроза — если [на грядущих выборах] больше голосов получит партия „Альтернатива для Германии“ — этого больше всего бояться, поэтому готовы блокироваться в любом составе, только бы она не пошла к власти… Поэтому на фоне вот этих экономических неурядиц к власти приходят праворадикальные партии, отчасти популисты, которые действительно объявляют войну истеблишменту и пытаются переломить тенденцию санкционной линии», — рассказал Бархота.

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Что в итоге. Правительство Шольца всячески пыталось навредить России, но по факту нанесло мощный удар по самой Германии. Экономическая ситуация из-за санкций значительно ухудшилась, после распалась правящая коалиция. Теперь страну ждут новые выборы, на которых партия канцлера вряд ли победит. Когда запахло жареным, канцлер решил спасать карьеру. И начать решил со звонка Владимиру Путину.

Шольц решил повысить рейтинги Канцлер Германии созвонился с российским лидером аккурат после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Однако эти события никак не связаны, и американский лидер точно не заставлял Шольца звонить Путину, рассказал 360.ru доцент Хельсинского университета, доктор наук Йохан Бекман. «Думаю, что никто не заставлял Шольца сделать этот звонок. Думаю, что он, наверное, просто испугался, решил позвонить. Еще недавно они все по каждому шагу говорили о том, что с Россией нельзя вести переговоры, с Россией нельзя договариваться и так далее. <…> Наверное, как-то испугался, и что-то хочет выяснить. Боится», — отметил политолог.

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По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, позвонить Владимиру Путину Шольца заставило положение дел в Германии и крайне низкие рейтинги самого канцлера. «Если Шольц хочет остаться в политике, ему нужно срочно свой рейтинг поднимать. Поэтому ему нужно демонстрировать, пока он еще канцлер, пока он звонит и берут трубку другие мировые лидеры, показать свою активность. Ну вот он ее демонстрирует — он звонит Путину и пытается, насколько у него получается, в агрессивной манере вести с Владимиром Путиным диалог. Что мог для себя любимого, будущего сделать — он сделал», — объяснил собеседник 360.ru.

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Он добавил, что если Шольц не начнет предпринимать действия, то его будущее закончится прямо сейчас. В декабре, отметил политолог, будет голосование по вотуму недоверия правительства. И если канцлер хочет остаться в политике, ему нужно предпринимать активные шаги. Другое дело, что дела до Шольца нет никому. Ни в Германии, ни за ее пределами.

Кто будет новым канцлером Германии Солонников добавил, что в Германии достаточно популярны приверженцы агрессивной политики.

Если мы посмотрим на основной рейтинг, то первые два места занимают [Борис] Писториус, министр обороны, представитель СДПГ и, видимо, сменщик Шольца, [Фридрих] Мерц — лидер ХДС-ХСС, видимо, будущий канцлер. Дмитрий Солонников

Что будет с Олафом Шольцем — никому неинтересно. За океаном в том числе. Дональд Трамп еще не пришел к власти, а Джо Байден, эту власть мирно передающий, занимается семейными делами — в оставшиеся несколько месяцев его больше заботит будущее сына Хантера. «Шольц вообще никого, кроме самого Шольца, не интересует. Следующий канцлер — это Мерц. Вопрос, какая политика будет у Германии при Мерце — да, это будет интересовать новую администрацию [Трампа]. Сначала появится администрация в США, а через месяц появится Мерц в качестве канцлера, судя по тому графику, который мы знаем сейчас», — заявил собеседник 360.ru. Солонников добавил, что новая администрация Трампа будет вынуждена работать с такой позицией Германии, и это будет интересно. А что говорит Шольц, которому в должности канцлера остался месяц, в общем, совершенно неважно.