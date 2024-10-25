«Нас бы действительно расстреляли». Жительница Курской области — о нападении ВСУ

Жительница Глушковского района: уже на 2-й день атаки ВСУ стали взрывать мосты

Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие от наступления ВСУ, продолжают давать показания военным следователям. На этот раз в распоряжении 360.ru оказалась история жительницы Глушковского района.

Женщина рассказала, что прожила в районе всю жизнь. У нее трое детей, в том числе дочь — инвалид первой группы.

«Я бы с ней не убежала. Просто нас бы действительно расстреляли», — заявила она.

Жительница приграничья рассказала, что перед наступлением ВСУ над районом пролетели 24 беспилотника, а на второй день начали взрывать мосты.

«Но мы успели убежать на Брянск. Уехали на своей машине. Мы хотели на Курск, но там уже такие были обстрелы… Нереально туда было ехать», — рассказала она.

Женщина сообщила, что до нее доходят сообщения об убийствах, которые устраивают украинские боевики. Людей, не успевших уехать, берут в плен. Одна из женщин, по словам потерпевшей, хотела забрать вещи из дома, ей дали пять минут, в противном случае пригрозив убить.

Ранее жители региона рассказали, как бежали 20 километров по полям от украинских боевиков.