«Наши парни возвращаются домой!» Появилось видео с освобожденными российскими пленными

Минобороны показало видео возвращения российских пленных

Минобороны опубликовало видео с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. На кадрах видно, как молодые люди садятся в автобус.

«Наши парни возвращаются домой!» — заявили в оборонном ведомстве.

На Родину вернулись 115 солдат, захваченных в плен в Курской области. Российская сторона выдала своим бойцам продуктовые наборы, некоторым на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что перед ВСУ стояла задача создать видимость присутствия в Курской области. Командиры даже просили подчиненных казаться «вежливыми, нормальными людьми».

Украинские боевики напали на Курскую область ранним утром 6 августа. Боевики обстреливали дома и машины, местным жителям пришлось срочно эвакуироваться. Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области. Бои идут круглые сутки, но ситуация под контролем.

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