Пленный ВСУ рассказал о задаче создать видимость присутствия в Курской области

Пленный военнослужащий ВСУ Игорь рассказал, что командование поставило им задачу прорваться и «показаться» в нескольких селах Курской области. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, командиры также просили подчиненных при выполнении поручения казаться «вежливыми, нормальными людьми».

«Задачей нашей группы было совершить марш, совершить отвлекающий маневр, как будто нас здесь много, и кататься по этим селам. Показать себя хорошо, типа мы нормальные люди, типа вежливые» — рассказал он.

Мужчина сообщил, что он и его сослуживцы решили добраться до одного из поселков на трех бронетранспортерах, где сразу попали под огонь российских военнослужащих. Позже стало ясно, что это была засада, добавил он.

Ранее еще одни военнопленный сообщил, что командование ВСУ приказало войскам вторгнуться в Курскую область, чтобы показать миру, что у Украины «еще есть силы».