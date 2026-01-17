Нашел крайних. Зеленский анонсировал кадровые перестановки из-за плохой работы ПВО

Последние массированные атаки показали, что украинская система ПВО требует доработки. Для усиления защиты потребуются решения, в том числе кадровые, заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале .

Он рассказал подписчикам о селекторном совещании с членами правительства, на котором обсуждались последствия атак и тяжелая ситуация в энергетике. По словам Зеленского, дроны-камикадзе продолжают лететь на Киев, Одессу, Гостомель и другие населенные пункты.

«С министром обороны Украины мы обсудили работу ПВО, проверку последствий ударов и обстоятельств каждой российской атаки. Решения тоже будут, которые необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты, в том числе кадровые», — сказал президент.

Ранее Зеленский раскритиковал неэффективную работу системы ПВО в Одесской области и пообещал найти ответственных. В декабре российские силы атаковали мост через Днестр, который соединяет юго-западную часть региона с остальной Украиной.