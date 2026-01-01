Десятки взрывов прогремели в Сумах, Одессе, Ковеле и Запорожье

Серия взрывов прогремела в Одессе, Ковеле, Сумах и Запорожье, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал УНИАН.

«В Одессе, Сумах, Запорожье и Ковеле (Волынская область — прим. ред.) были слышны взрывы», — уточнили авторы агентства.

В Одесской, Сумской и Волынской областях частично объявили воздушную тревогу. Также в Киевской области работают средства противовоздушной обороны.

Украинские СМИ сообщили, что в Луцке из-за атаки российских беспилотников возник пожар, слышны взрывы и работа ПВО. Местные власти призвали горожан находиться в укрытиях.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что идет массированная атака ВС России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.