Жители Курской области бежали 20 километров по полю после вторжения ВСУ в регион

Жителям Курской области пришлось бежать около 20 километров по полям, когда в регион вторглись украинские боевики. Об этом пострадавшие рассказали военным следователям СК.

По словам жителя Курской области, ракеты и дроны прилетали в населенный пункт с 5 августа. Потом интенсивность обстрелов только усилилась.

«Начали ракеты лететь, даже одна на нашей улице застряла», — отметил он.

Газ и свет у него дома отключили, воды не было три дня. Мужчина вышел во двор, чтобы развести костер и подогреть завтрак. Когда зашел домой, на улице заметил украинских боевиков.

«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. <…> Потом начали танки ездить», — сказал курянин.

Мужчина выбежал во двор, закрыл калитку и дверь в дом изнутри.

«Мы бежали 20 километров по полями. Дроны летели над нами», — подчеркнула еще одна местная жительница.

Людей эвакуировали в населенном пункте Белая, откуда отвезли в Курск.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие активно продвигаются в Курской области и скоро освободят регион.