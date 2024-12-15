Нарышкин открестился от контактов с ЦРУ по теме «Орешника»

Нарышкин сказал, что не обсуждал с главой ЦРУ удары по России и «Орешник»

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не обсуждал с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом удары Украины западным дальнобойным оружием по территории России и ответ «Орешником». Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Нет, не общался», — подчеркнул Нарышкин.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало о том, что в штаб-квартире НАТО значительно возросла обеспокоенность в связи с боевым применением гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

Ранее бывший заместитель постоянного представителя России в ООН Константин Долгов предположил, что удар «Орешником» не стал для США уроком, поэтому необходимо сделать еще одно предупреждение. По словам дипломата, Запад рассматривает Украину лишь как военный инструмент в противостоянии с Россией, не думая о людях. После этого в Белом доме не исключили нового удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни.