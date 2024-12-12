Украина лучше Запада осознала первое российское предупреждение, переданное с помощью ракеты «Орешник». США этот сигнал не восприняли, поэтому необходимо направить еще одно послание. Такое заявление сделал бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов газете «Взгляд» .

«„Орешник“ уже оказал влияние на ход конфликта. Впрочем, и без применения этого вооружения СВО развивается в строгом соответствии с планами, установками и целями верховного главнокомандующего Владимира Путина», — сказал Долгов.

По его мнению, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Они идут на все, жертвуя жизнями украинцев и самой Украиной, поэтому им все равно. По его мнению, Запад воспринимает Украину исключительно как военный инструмент против России, не учитывая ее жителей.

В конце ноября президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона нанесла удар «Орешником» по объекту военно-промышленного комплекса Украины. Он отметил, что этот шаг был предпринят в ответ на использование ВСУ дальнобойных западных ракет.

Ранее аналитик Брэндон Вайхерт заявил, что американские власти могут разместить на территории Украины ядерные бомбы B-61 в ответ на боевые испытания комплекса «Орешник». Еще одной «площадкой для них» может стать Польша.