Россия может нанести новый удар «Орешником» по Украине 14 или 15 декабря. Об этом изданию Financial Times сообщил анонимный источник в Совете национальной безопасности США.

«Вполне возможно, что Россия совершит новый запуск „Орешника“ по Украине уже в ближайшие дни», — заявил он.

Накануне бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов заявил, что удар «Орешником» ничему не научил США, поэтому им следует передать еще одно предупреждение. По словам дипломата, Запад воспринимает Украину только как военный инструмент против России и не учитывает при этом мнения жителей страны.

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх выразила опасение, что Россия может ударить «Орешником» по Украине в ближайшие дни в ответ на атаку американским комплексом ATACMS на Таганрог.