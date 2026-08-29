Украина неоднократно срывала перемирие в зоне СВО. Вместо прекращения огня войска усиливали обстрелы. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил РИА «Новости».

Он напомнил о прошлом опыте прекращения огня. Галузин сообщил, что Вооруженные силы Украины нарушили последнее пасхальное перемирие 6558 раз, в 2025 году — 4900 раз. Режим тишины по случаю Дня Великой Победы срывался 30 383 раз в 2026 году, за год до этого — 14 043 раза.

«Вместо соблюдения режима тишины ВСУ, напротив, методично и цинично наращивали количество атак», — сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что российская сторона не получала от украинской предложений о прекращении атак в Черном море. Он призвал к устранению первопричин конфликта.