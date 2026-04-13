Российские военные зафиксировали 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны .

Среди поврежденных объектов — автозаправочная станция во Льгове. В небе над Курской и Белгородской областями за это время сбили 11 вражеских дронов.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в Днепропетровской, Сумской областях и ДНР, но все эти попытки удалось отбить.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжится после окончания пасхального перемирия, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский не может набраться смелости, взять на себя ответственность и объявить о прекращении боевых действий.