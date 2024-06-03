ВСУ потерпели крах при попытке высадиться на левом берегу Днепра

Сальдо: ВС России отразили попытку ВСУ высадиться на лодке в районе Днепрян

Украинские националисты предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе поселка Днепряны в Херсонской области, но потерпели крах. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, российские военные открыли массированный огонь по противнику из всех средств поражения.

«Основную часть так называемого десанта уничтожили на берегу и при подходе к нему. Остатки сбросили в воду», — написал губернатор.

Сальдо отметил, что опыт Крынок ничему не научил украинских «горе-пехотинцев».

«Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище „лемминги“», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что борцы российской группы войск «Днепр» ликвидировали шесть складов ВСУ с запасами материальных средств в зоне спецоперации в Херсонской области.