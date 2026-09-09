«Наплевали на нашу позицию». Медведев обрушился с критикой на европейцев

Руководство стран Европы поступило несправедливо, проигнорировав опасения России о расширении НАТО и позицию по конфликту на Украине. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил в интервью «Ведомостям» .

«Например, европейцы, они могли себя совершенно иначе повести при возникновении этого конфликта. <…> Почему мы должны радоваться этому приходу НАТО? Все это понимают, но они наплевали на нашу позицию», — сказал он.

По мнению зампреда Совбеза, европейские лидеры могли бы если не принять сторону России, то постараться понять ее опасения по поводу расширения НАТО. Медведев заявил, что приближение военной инфраструктуры к границе не могло понравиться, но этот факт игнорируется Западом.

В этом же интервью он заверил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, но на своих условиях. В обратном случае боевые действия быстро возобновятся.