Стало известно, какой регион НАТО рассматривает для борьбы с Россией

Грушко: НАТО выбрала Балтийско-Скандинавский регион как зону борьбы с РФ

НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как возможную зону противостояния с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

По его словам, Североатлантический блок в настоящий момент прорабатывает пути наращивания потенциала и расширения присутствия во всех операционных средах и на ключевых направлениях.

«Особенно рьяно осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается в качестве вероятной зоны противостояния с Россией», — уточнил дипломат.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что НАТО не рухнет на фоне разногласий США с союзниками в Европе. По его словам, Россия фиксирует испуг европейских государств и предпринятые шаги по политике обороны ЕС.

Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что не исключает выход Штатов из альянса после отказа союзников помогать в военной операции против Ирана.