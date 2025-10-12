Лукашенко заявил, что до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет

Конфликт на Украине не дойдет до передачи ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, у американского лидера Дональда Трампа своеобразный стиль «работы по острым вопросам». Он действует жестче, а затем «отпускает и отходит».

«Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит. Мир многообразен, против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент США понимает это лучше, чем кто-либо. Он понимает, что этого быть не должно. Поэтому все будет нормально», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что замедление в мирных переговорах по урегулированию конфликта связано не с позицией США, Европы или России, а президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия продвигается, говорю ответственно, поскольку каждый день наблюдаю фактически. Это может привести к исчезновению Украины как государства», — объяснил он.

Лукашенко также отметил, что на Западе есть политики, желающие «оттяпать» западные регионы Украины.

«Хотелось бы, чтобы Зеленский услышал мои предложения и понял, что счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому нужно сесть и договориться», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании на Украине.