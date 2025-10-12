«Нам надо успокоиться». Лукашенко — о поставках Tomahawk на Украину

Фото: U.S. Department of War

Конфликт на Украине не дойдет до передачи ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, у американского лидера Дональда Трампа своеобразный стиль «работы по острым вопросам». Он действует жестче, а затем «отпускает и отходит».

«Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит. Мир многообразен, против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент США понимает это лучше, чем кто-либо. Он понимает, что этого быть не должно. Поэтому все будет нормально», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что замедление в мирных переговорах по урегулированию конфликта связано не с позицией США, Европы или России, а президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия продвигается, говорю ответственно, поскольку каждый день наблюдаю фактически. Это может привести к исчезновению Украины как государства», — объяснил он.

Лукашенко также отметил, что на Западе есть политики, желающие «оттяпать» западные регионы Украины.

«Хотелось бы, чтобы Зеленский услышал мои предложения и понял, что счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому нужно сесть и договориться», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании на Украине.

