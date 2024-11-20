Панченко: Киев обманул украинцев, заявляя, что Трамп за эскалацию конфликта

Украинские власти обманули людей, пытаясь внушить им, что действующий президент США Джо Байден принял решение о разрешении ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России вместе с республиканцем Дональдом Трампом. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X .

Она прокомментировала слова американского журналиста Такера Карлсона, назвавшего Байдена в соцсетях «хромой уткой». По его словам, президент США начал «горячую войну с самой опасной страной в мире», поэтому американцы оказались близки к гибели.

Панченко поблагодарила Такера за благоразумие в этой ситуации. Журналистка добавила, что сейчас на фоне ужасных решений Байдена появилось все больше домыслов.

«На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — написала журналистка.

Ранее стало известно, что украинские боевики ударили по Брянской области, запустив ракеты ATACMS из мобильной РСЗО HIMARS.