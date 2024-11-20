Покидающий свой пост президент США Джо Байден вступил в войну с самой большой страной в мире, поставив под угрозу жизни своих сограждан. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Такер Карлсон.

В своем посте он назвал действующего американского лидера «хромой уткой» — так в США говорят о президенте, покидающем свой пост после проигрыша на выборах.

«Президент — хромая утка только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — написал Карлсон.

Ряд мировых СМИ объявили, что Джо Байден отменил ограничение для ВСУ на использование дальнобойных баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России.

Администрация Белого дома официальных комментариев не давала. Но косвенно это сообщение подтвердило Минобороны, сообщившее, что дежурящие в Брянской области силы противовоздушной обороны сбили шесть запущенных с территории Украины ракет ATACMS.

На следующий день появилась информация, что США отменили ограничение на использование британских крылатых ракет Storm Shadow. По неподтвержденным данным, украинские боевики использовали их для удара по Курской области. Официальных комментариев по этому типу вооружений пока нет.