Путин: на Украине есть много людей, мечтающих избавить страну от неонацизма

На Украине есть много людей, которые мечтают избавить страну от неонацизма, и с ними можно вести диалог. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«Там много наших ребят, которые вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», — подчеркнул он.

По словам главы государства, эти люди могут подсказать России современные и ценные решения для денацификации Украины.

Ранее Путин рассказал о продолжении наступления ВС России в зоне спецоперации. Военные выбивают противника из населенных пунктов и освобождают территории квадратными километрами, отметил он. По его словам, продвижение по линии фронта фиксируется каждый день.

Глава государства также добавил, что не понимает решения командования ВСУ о рейдах в Курскую область. Он уточнил, что для украинской армии не было никакого смысла заходить в регион.