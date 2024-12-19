«Нам есть с кем разговаривать». Путин — о денацификации Украины
Путин: на Украине есть много людей, мечтающих избавить страну от неонацизма
На Украине есть много людей, которые мечтают избавить страну от неонацизма, и с ними можно вести диалог. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.
«Там много наших ребят, которые вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», — подчеркнул он.
По словам главы государства, эти люди могут подсказать России современные и ценные решения для денацификации Украины.
Ранее Путин рассказал о продолжении наступления ВС России в зоне спецоперации. Военные выбивают противника из населенных пунктов и освобождают территории квадратными километрами, отметил он. По его словам, продвижение по линии фронта фиксируется каждый день.
Глава государства также добавил, что не понимает решения командования ВСУ о рейдах в Курскую область. Он уточнил, что для украинской армии не было никакого смысла заходить в регион.