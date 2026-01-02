Запаривают еду талой водой. На Кубани снежный коллапс оставил жителей без воды и света

Некоторые населенные пункты Краснодарского края в первые дни нового года остались без света, воды и отопления, людям приходится буквально выживать и придумывать, как прокормить себя и семью. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Ольга.

«У меня четверо детей, все с температурой, и я тоже. Дороги не чистят, до аптеки добраться не можем. В магазин дошли, купили лапши, яиц, муки, как-то перебиваемся. Запариваем тоже талой водой», — сказала она.

Оперативный штаб Кубани в Telegram-канале уточнил, что в Белореченском районе 47 населенных пунктов остаются без электричества. Муниципальный оперативный штаб по устранению последствий аварии работает в круглосуточном режиме.

Для жителей Белореченского и Апшеронского районов организовали пункты временного размещения и обогрева. Там люди могут согреться, выпить чаю, перекусить и зарядить мобильные устройства.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнял, что снегопад повредил провода электросетей нескольких районов. Предварительно, без теплоснабжения и света остались порядка 43 тысяч местных жителей.