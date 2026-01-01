Снегопад оставил без света более 40 тысяч жителей Краснодарского края

Обрушившийся на Краснодарский край обильный снегопад повредил провода электросетей нескольких районов. По предварительным подсчетам, без света и теплоснабжения остались около 43 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев .

Он подчеркнул, что самая тяжелая ситуация сложилась в поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.

«Специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия — сейчас это делают свыше 120 аварийных бригад», — заявил Кондратьев.

Он подчеркнул, что подачу тепла восстановили почти во всем регионе, за исключением Белореченского района. Губернатор добавил, что распорядился сделать все возможное, чтобы вернуть жителям отопление.

Глава Белореченского района Сергей Сидоренко заявил, что без света, воды, тепла и газа остались более 80 тысяч жителей. Со среды, 31 декабря, в муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации.

Для временного размещения жителей открыли три пункта для обогрева: в спорткомплексе и двух школах.

В минувшую среду, 31 декабря, обильный снегопад привел к задержке 55 поездов в Краснодарском крае. По данным пресс-службы ФПК, из-за непогоды отправку восьми составов отложили на сутки.