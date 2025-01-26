Екатерина Ченни, жена итальянца Джанни Ченни, захваченного украинскими военными под Купянском, рассказала РИА «Новости» , что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове.

На сайте today.it 10 января появилась статья, в которой сообщалось, что украинский спецназ захватил в окрестностях Купянска, расположенного недалеко от границы с Луганской Народной Республикой, итальянского мастера по приготовлению пиццы Джанни Ченни. Он якобы был российским добровольцем.

Ранее Ченни работал в пиццерии в Самаре, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в этом городе. Бреддо подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, после чего уволился. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе, а затем в Финляндии.

«Украинское посольство в Италии сообщает всю информацию по номеру телефона брата в Италии. Он (Джанни Ченни — прим. ред.) гражданин Италии. Сообщили родному брату: вас уведомляет посольство Украины в Италии о том, что ваш родной брат Джанни Ченни с 17 января находится в больнице».

По словам женщины, с ней никто не связывается. Она сама писала в посольство Украины и сама звонила в Харьков.

Она также добавила, что Ченни госпитализировали в тяжелом состоянии. По телефону из больницы ей ответили, что сведения о муже можно получить только при личном визите.

Ранее Екатерина рассказывала, что о том, что мужа взяли в плен украинские боевики, она узнала из новостей и видеороликов в сети. Женщина обратилась за помощью к российским региональным властям, чтобы узнать о его судьбе.