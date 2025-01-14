Жена захваченного ВСУ итальянского пиццайоло попросила о помощи

Екатерина Ченни, супруга бывшего итальянского пиццайоло Джанни Ченни, взятого в плен украинскими военными в районе Купянска, обратилась за помощью к российским региональным властям, чтобы узнать о его судьбе. Об этом она рассказала РИА «Новости» .

«Мне неизвестно ничего [на данный момент о нем]. У нас просто трое детей, младшему ребенку два года <…>. Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался», — сказала она.

Женщина уточнила, что старшему и среднему ребенку сейчас 12 и пять лет. О том, что мужа взяли в плен украинские боевики, она узнала из новостей и видеороликов в сети.

По словам Екатерины Ченни, она попросила о помощи не только власти регионов РФ, но также фонд «Защитники Отечества» и омбудсмена Татьяну Москалькову.

До этого издание Today.it сообщило, что российского добровольца Ченни захватили в плен 7–8 января возле Купянска во время проведения операции сотрудниками разведслужб Украины.