Жена захваченного ВСУ итальянского пиццайоло попросила о помощи
Жена плененного ВСУ под Купянском итальянца Ченни обратилась к властям РФ
Екатерина Ченни, супруга бывшего итальянского пиццайоло Джанни Ченни, взятого в плен украинскими военными в районе Купянска, обратилась за помощью к российским региональным властям, чтобы узнать о его судьбе. Об этом она рассказала РИА «Новости».
«Мне неизвестно ничего [на данный момент о нем]. У нас просто трое детей, младшему ребенку два года <…>. Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался», — сказала она.
Женщина уточнила, что старшему и среднему ребенку сейчас 12 и пять лет. О том, что мужа взяли в плен украинские боевики, она узнала из новостей и видеороликов в сети.
По словам Екатерины Ченни, она попросила о помощи не только власти регионов РФ, но также фонд «Защитники Отечества» и омбудсмена Татьяну Москалькову.
До этого издание Today.it сообщило, что российского добровольца Ченни захватили в плен 7–8 января возле Купянска во время проведения операции сотрудниками разведслужб Украины.