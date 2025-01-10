Вступившего в российскую армию итальянского специалиста по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили в плен украинские военные. Об этом сообщило издание Today.it .

Неаполитанец 1973 года рождения ушел добровольцем в российскую армию в ноябре 2024 года. Ченни женат, у него есть двое детей.

Пиццайоло захватили 7–8 января возле Купянска. Вероятно, это произошло во время проведения операции сотрудниками украинских резведывательных служб.

Итальянец ранее работал в пиццерии почетного консула Италии в Самаре Джангуидо Бреддо. Тот подтвердил, что Джанни Ченни действительно трудился у него, но в прошлом году уволился.

Министерство обороны России ранее в пятницу сообщило, что в период с 4 по 10 января на линии боевого соприкосновения в плен сдался 91 украинский военнослужащий.