Российские военные нанесли высокоточный ракетный удар из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту дислокации иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины в населенном пункте Константиновка. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Порядка 50 французских боевиков уничтожили в результате ракетного удара ОТРК „Искандер-М“ по месту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка», — сообщил собеседник агентства.

Также 2 сентября ВС России «Искандером» атаковали гостиницу в городе Запорожье, где находились иностранные наемники ВСУ. Всего там уничтожили порядка 50 человек личного состава, среди них 19 британских военных. Ранения получили еще около 20 военнослужащих.

Кроме того, ранее ВСУ потеряли около 500 человек в результате удара по тренировочному центру в Полтаве. В здании также находились наемники из Польши, Швеции, Германии и Франции.