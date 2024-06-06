Иностранные наемники стали чаще провоцировать конфликты с жителями подконтрольной Украине части Херсона. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель подполья.

«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что жители охотно рассказывают, где находятся иностранные боевики.

Иностранцы высокомерно ведут себя по отношению к мирным, а конфликтовать с ними боятся даже украинские нацгвардейцы. Были известны случаи, когда грузинские наемники в подконтрольном ВСУ Херсоне вымогали и отбирали имущество у пророссийски настроенных жителей.

Кроме того, члены так называемого иностранного легиона предпочитают отсиживаться в тылу и не прочь повеселиться. Ранее пьяные наемники украинской армии устроили перестрелку в Херсоне. Военные, предположительно из Великобритании и Франции, отдыхали в кафе. Они повздорили, вышли для дальнейших разборок на улицу и начали палить друг в друга из оружия. Скорая увезла с места происшествия с ранениями четырех иностранцев.