Пьяные наемники ВСУ устроили стрельбу в Херсоне

Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, устроили конфликт со стрельбой в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель подполья.

«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказал он.

По словам собеседника издания, англоязычные и франкоязычные военные отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Сначала между ними началась словесная перепалка, потом наемники вышли на улицу. После этого раздались несколько выстрелов.

Скорая помощь увезла с места перестрелки четырех иностранцев с ранениями. Другие подробности не приводились.

Ранее стало известно, что на Украине за время конфликта погибли или были ранены 75 французских наемников. В МИД Франции при этом отрицают, что граждане страны участвуют в боях.