Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ

Воевавшего в рядах ВСУ британского наемника Кристофера Гаррета, заочно приговоренного к 14,5 года колонии строгого режима в ДНР, уничтожили недалеко от Изюма Харьковской области Украины в результате «инцидента». Об этом сообщила газета Telegraph .

«Бывший британский солдат Крис Гаррет погиб недалеко от города Изюма в результате „инцидента“. Он отправился на Украину для помощи в разминировании», — заявили журналисты.

Издлание процитировало заявление основанной Гарретом организации Prevail, которой стало известно во вторник, что националист «получил серьезные ранения».

Генпрокуратура России в марте сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил Гаррета к 14,5 года колонии строгого режима.

Ранее СК завершил дело наемника из Литвы, осквернившего военного мемориал в Судже. Наемника заочно арестовали и объявили в международный розыск.