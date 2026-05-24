Пленный наемник из Колумбии Уильям-Андрес Гальего Ороско призвал своих сограждан, воюющих на стороне ВСУ, связаться с российскими военными и сдаться в плен. Об этом он заявил на видео, которое опубликовал ТАСС .

В российских силовых структурах сообщили, что Ороско попал в плен к военнослужащим 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» в районе села Старица Харьковской области. До этого он сумел выйти на связь с родственниками в Колумбии и попросил родителей обратиться в полицию с заявлением на вербовщика в ВСУ из Боготы.

В своем обращении колумбиец попросил передать другим находящимся на Украине соотечественникам контакт, через который можно выйти на российских силовиков.

«Скажите им, что этот контакт поможет им выбраться оттуда живыми, здоровыми и что они смогут вернуться домой без каких-либо проблем», — сказал Ороско.

Он также заявил, что с ним хорошо обращались с самого начала после пленения.

«Россия была ко мне очень добра с первого дня, и благодарность, которую я к ним испытываю в этот момент, огромна. Потому что они сделали для меня все. И знаю, что из-за тех или иных обстоятельств я пока не смог вернуться домой. Но скоро вернусь. А Россия всегда держит свое слово», — добавил он.

Ранее Ороско рассказывал, что украинские вербовщики в Колумбии набирали наемников для ВСУ среди уличных торговцев. Каждому вербовщику ставили задачу привести определенное количество человек, за каждого из которых выплачивали деньги.

В марте на купянском участке фронта ВС России ликвидировали иностранных бойцов, которые воевали в составе 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия». Среди них были выходцы из Аргентины, Венесуэлы, Колумбии и Бразилии.