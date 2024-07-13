«Надо разговаривать». Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса. Об этом белорусский лидер заявил на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, сообщило БелТА .

«Но, главное, надо разговаривать. Если нет диалога — будет эскалация и будут гибнуть люди», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что россияне готовы сесть за стол переговоров, но украинцы хотят сражаться до последнего из-за подстрекательств со стороны НАТО. Президент отметил, что в ближайшее время встретится с Путиным. Главы государств обсудят эти проблемы и решат, как действовать дальше.

Ранее Лукашенко также заметил, что западные страны не собираются уходить с Украины — они стремятся к эскалации для ввода войск НАТО. Лидер добавил: философия Запада в том, что он считает мир своей собственностью.