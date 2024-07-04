Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада

Лукашенко: философия Запада в том, что он считает мир своей собственностью

Фото: РИА «Новости»

Конфликт на Украине вызван философией западных стран, в рамках которой они рассматривают остальной мир как свою собственность. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело РИА «Новости».

«Вашингтоно-лондонский гегемон смотрит на остальной мир, словно на собственность. Для его многомиллиардное население планеты не люди, а лишь средство для достижения личного благополучия. Такая политическая экономика. Основная причина вызовов в области международной безопасности кроется в этом», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в настоящее время мир находится в глубоком кризисе.

«Все мы — участники серьезных изменений в мировой политике. В основе этого — рождение многополярной системы сотрудничества и международной безопасности. Но эта перспектива не радует „золотой миллиард“», — добавил белорусский президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярное мироустройство уже стало реальностью.

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