«Наемники не справляются». Лукашенко объяснил, почему Запад не уйдет с Украины

Лукашенко: Запад будет добиваться эскалации на Украине для ввода войск НАТО

Страны Запада не собираются уходить с Украины, они стремятся к эскалации для ввода войск НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики в Минске.

«Я убежден, что американцы и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм. <...> Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения. Наемники не справляются», — сказал он.

Лукашенко отметил, что на украино-белорусской границе уже наблюдаются «шевеления» с целью втянуть Белоруссию в боевые действия. По его словам, республика не станет поддаваться на эти провокации.

Ранее Белоруссия направила на украинскую границу дивизион реактивных систем залпового огня «Полонез» и дополнительные расчеты ПВО. Такие меры приняли для борьбы с беспилотниками.