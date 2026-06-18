Лукашенко заявил об украинском происхождении атаковавшего автобус с детьми БПЛА

Лукашенко потребовал ответа от Киева за удар по автобусу с детьми под Брянском

Автобус с детьми из Гомельской области в Брянской области атаковал беспилотник украинского происхождения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привел телеграм-канал «Пул Первого» .

Минск, по словам Лукашенко, не торопится с выводами, но четко констатирует этот факт. Белорусский лидер предупредил, что попытки втянуть республику в войну плохо закончатся для их инициаторов. Он отметил, что страна ведет себя спокойно, однако кому-то это не нравится, и потому происходят такие инциденты.

«Нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что случай необходимо расследовать вместе с Россией, которая готова оказывать помощь.

В Минздраве Белоруссии заявили, что шестерых пострадавших эвакуируют в республику. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.