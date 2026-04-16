Над Запорожской областью за сутки уничтожили более 40 вражеских БПЛА

Над Запорожской областью за прошедшие сутки уничтожили более 40 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ, в том числе летевших транзитом в другие регионы. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

Атакам подверглись Васильевский и Куйбышевский округа, а также Мелитополь. Пострадали домовладения в селах Терпенье и Юровка. Жители не получили ранений.

«Благодарю расчеты ПВО, которые несут свою службу круглосуточно», — подчеркнул Балицкий.

Еще 19 дронов, по словам губернатора Михаила Развожаева, сбили над Севастополем. Повреждения получили два частных жилых дома, но никто не пострадал.

Всего, как сообщило Министерство обороны, системы ПВО нейтрализовали 207 беспилотников в семи регионах, не считая зону специальной военной операции, и над акваториями двух морей.