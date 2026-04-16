В Севастополе отразили атаку 19 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников при ночной атаке ВСУ на Севастополь, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в МАХ .

«Этой ночью силы ПВО и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 19 БПЛА. Главное — никто из людей не пострадал», — написал он.

По словам главы города, повреждения получили два частных жилых дома. Информация о последствия уточняется.

Всего прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 207 украинских беспилотников. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Смоленскую, Курскую, Брянскую, Орловскую области, Краснодарский край и Крым. Дроны также сбили над акваторией Черного и Азовского морей.